قال مسؤولون عراقيون في بغداد، إن إجراءات أمنية جديدة للجيش الأميركي بمحيط المعسكرات والقواعد التي يوجد فيها شمال وغرب ووسط البلاد، تضمن بعضها تسيير طائرات مراقبة بمحيط تلك المعسكرات، في وقت يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة اليوم السبت، قد تشهد اختيار رئيسه الجديد وتحديد ملامح التحالف الذي سيشكل الأغلبية البرلمانية.

وكشف مسؤول عراقي بارز في بغداد، عن تحصينات أميركية جديدة في سبعة مواقع عسكرية توجد فيها قوات أميركية في الأنبار وبغداد وصلاح الدين ونينوى وكركوك. وتشمل الإجراءات الأميركية تسيير طائرات مراقبة ودوريات استطلاع حول المعسكرات، ومنع اقتراب أفراد الفصائل المسلحة من محيط وجود الجنود الأميركيين.

وبحسب المسؤول نفسه، فإن السفارة الأميركية في بغداد اتخذت إجراءات أمنية إضافية، كما طلبت من الأميركيين العاملين في مجال الإغاثة والصحافة والمنظمات الدولية وعمليات نزع الألغام ومساعدة سكان المدن المحررة شمال وغرب البلاد، بالحيطة والحذر والاتصال الفوري عبر هاتف ساخن خصص لهم.

ولفت المسؤول إلى أن الاحتياطات تأتي تخوفاً من عمليات قد تنفذها فصائل المقاومة الإسلامية وأشار إلى أن “الأميركيين أبلغوا رئيس الوزراء بأنهم رصدوا عمليات تسليح صاروخية غير مبررة لمليشيات عراقية، على حد زعمها، وأن واشنطن مضطرة للتعامل مع أي تهديد لمصالحها أو مصالح شركائها في العراق ضد أي استفزاز واعتداء عليها”.

وتتحدث أوساط عسكرية عراقية في الأنبار ونينوى عن نصب القوات الأميركية منظومة رصد عالية الدقة قادرة على تحديد مكان انطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية للرد عليها خلال وقت لا يتجاوز ثلاث دقائق.

وبحسب ضباط في الجيش العراقي، فإن القلق الأميركي محصور في القدرة الصاروخية للفصائل المسلحة في العراق، واستمرار تعزيزها ضمن مصانع وورش تطوير خاصة بها.

* البرلمان العراقي بصدد حسم منصب رئاسته

يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة السبت، قد تشهد اختيار رئيسه الجديد وتحديد ملامح التحالف الذي سيشكل الأغلبية البرلمانية.

وأكد مصدر برلماني عراقي مطلع أن جميع الإجراءات اللازمة لعقد الجلسة اتخذت، متوقعاً في حديث صحافي، أن تشهد الجلسة متغيرات جديدة.

ولفت المصدر إلى أن رئيس السنّ في البرلمان، محمد علي زيني، سيدفع باتجاه المضي نحو اختيار رئيسٍ البرلمان، ليكون مقدمة لتشكيل الحكومة الجديدة، مستدركاً بالقول "إلا أن هذا الأمر لن يكون سهلاً ما لم تتفق القوى السنية، وتحسم أمرها بشأن مرشحها للمنصب".

ورأى أن "جلسة السبت ستحدد بشكل أو بآخر ملامح الطرف الذي سيشكل الأغلبية البرلمانية"، موضحاً أن التأجيل مرة أخرى "فيه مجازفة، لأنه سيوقع رئيس السن للبرلمان في حرجٍ كبير، ويسهل عملية الطعن بهذه الإجراءات مستقبلاً".

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم تحالف "المحور الوطني"، ليث الدليم، إن السُنّة حسموا أمر مرشحهم لرئاسة البرلمان، مؤكداً في بيان: "لقد حسم المحور الوطني أمر مرشحه الوحيد لرئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي ضمن الكتلة السنية الأكثر عدداً مع الكتل المتحالفة معها، والبالغة أكثر من 50 نائباً".

يشار إلى أن أكثر من شخصية سُنّية أعلنت ترشحها لرئاسة البرلمان العراقي، من بينهم الرئيس الأسبق للبرلمان أسامة النجيفي، والنائبان طلال الزوبعي، وأحمد الجبوري، ومحافظ صلاح الدين أحمد عبد الله، فضلاً عن محافظ الأنبار محمد الحلبوسي.

في غضون ذلك، اعتبر النائب عن تحالف "سائرون"، رامي السكيني، أن الحديث عن اختيار رئيس وزراء جديد سابقٌ لأوانه، مبيّناً في تصريح صحافي أن الأجدر اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه.

ورأى السكيني أنه "في ظلّ المتغيرات السياسية، فإنه من المبكر الحديث عن اختيار مرشح رئاسة الوزراء"، مؤكداً أن تحالفه ليس لديه أي خلاف مع أيّ شخصية سياسية، وإنما الخلاف بشأن البرنامج الحكومي. وأشار إلى أن القوى السياسية منشغلة بتحديد الأغلبية البرلمانية، وتسمية رئيس البرلمان.

وكان زعيم تحالف "سائرون"، السيد مقتدى الصدر، قد لوّح الخميس، باللجوء إلى المعارضة، بسبب رفض كتل سياسية شخصيات رشحها لمنصب رئيس الحكومة العراقية، مؤكداً "وجود مساعٍ لإعادة الفاسدين بثوب جديد".

وتشهد مسألة التحالفات، والكتلة التي ستشكل الأغلبية البرلمانية، غموضاً لافتاً، لاسيما بعد التقارب المفاجئ بين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر الذي كان مقرباً من العبادي من جهة، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، حليف رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، من جهة أخرى.

* الحزبان الكرديان الرئيسيان يتنازعان على منصب رئيس الجمهورية

من جانب آخر، شدد الاتحاد الوطني الكردستاني على تمسُّكه بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصته ونفى ضمناً تقارير عن حسم هذا الموضوع في مشاورات الحزب مع القطب الكردي الآخر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكد الناطق باسم الاتحاد الوطني عضو المكتب السياسي سعدي أحمد بيرة في تصريح صحفي أن قيادة الحزب شددت في اجتماعها الأربعاء الماضي على أن منصب رئيس الجمهورية “سيبقى من حصة الاتحاد بموجب الاستحقاقات الانتخابية والتفاهمات السياسية بين الأقطاب الرئيسية المعنية بالأمر”.

وأضاف بيرة، أن “اللجنة المشتركة المكلفة بتقاسم المناصب الإدارية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم تواصل مشاوراتها بهذا الشأن، لكن مسألة رئاسة الجمهورية محسومة لصالحنا بموجب الاستحقاقات الانتخابية والاتفاق الاستراتيجي المبرم بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات، الذي ينص على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني مقابل رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي”.

ورأى أن تنحي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من منصبه “لا يغير من مضمون الاتفاق الذي لا يزال ساري المفعول بين الحزبين، لا سيما أن صلاحيات رئيس الإقليم قد ذهب معظمها إلى رئيس حكومة الإقليم نائب رئيس الحزب الديمقراطي” نيجيرفان بارزاني.

يذكر أن قياديين بارزين في الديمقراطي الكردستاني كانوا قد طالبوا أخيرا بمنصب رئيس الجمهورية، معتبرين حزبهم “الأحق به من حيث الاستحقاق الانتخابي”، كونه حصد 28 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

لكن تسريبات تناولتها أوساط سياسية في الإقليم أشارت إلى أن الديمقراطي يرمي من وراء تلك التصريحات إلى ممارسة ضغوط سياسية على غريمه وشريكه في الحكم الاتحاد الوطني لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب الإدارية والسياسية.

وعلق بيرة على ذلك قائلاً إن “من حق الحزب الديمقراطي السعي لجني مزيد من المكاسب، لأن ذلك يندرج ضمن أصول المفاوضات والاجتهادات السياسية التي نخوضها معاً، وسيكون لكل طرف نصيبه حسب اجتهاده”.

وأكد أن “الاتحاد سيعلن مرشحه لمنصب الرئيس في اجتماع القيادة المقرر الأحد المقبل”.

من جانبها قالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان دخيل، في تصريح متلفز، إن منصب رئيس الجمهورية قد حسم لصالح الديمقراطي الكردستاني حصرا، مؤكدة أن زمن العطاء والتبرع بالحقوق من اجل الصف الكردي قد انتهى”.

وأشارت دخيل إلى أن “بيت الاتحاد الوطني الكردستاني يعاني من الانشقاقات والخلافات عكس الاجواء الايجابية التي تخيم على أقطاب الحزب الديمقراطي، قائلة إن:”مسعود بارزاني، يستطيع حسم مرشح رئيس الجمهورية في ظرف عشر دقائق فقط”.

إلى ذلك قللت فيان دخيل من دور رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم قائلة،:”بعد الرئيس السابق جلال طالباني لم يكن هناك اية قوة لمنصب الرئيس في عكس التأثير الكردي داخل المنظومة العراقية”.