اتهمت حركة نداء تونس الحاكمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتشويش على الحزب، كما حذرت من تواصل الأزمة السياسية في ظل تمسك الشاهد بمنصبه وبأعضاء حكومته أمام الأصوات المطالبة برحيله.

من جهته قال عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، رضا بالحاج:"هناك توجه نحو استنزاف النداء وتحطيمه وبناء مشروع خاص لخدمة شخصية لهذا جاءت الادانة من حركة النداء".

الشاهد الذي يعاني ضغوطات كبيرة من داخل حزبه ومن خارجه خاصة من اتحاد الشغل المتمسك برحيله، بدا غير آبه بهذه الضغوطات، وهو الذي تعزز حزامه البرلماني بكتلة جديدة مساندة له ولحكومته، فضلا عن الدعم المعلن من حركة النهضة.

وقالت النائبة في البرلمان، هدى سليم:"نحن مبدئياً موقفنا مساند للحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد وبالتالي نساند يوسف الشاهد ولكن نؤيد نقده ومراقبته".

في السياق قال الإعلامي والمحلل السياسي، محمد بوعود:"نحن الان نعيش مرحلة فراغ سياسي أو عجز سياسي أو قصور سياسي وبالتالي المتوقع أن يبقی الشاهد في مكانه لانه الی حد الان، الاطراف التي تريد أن تخلعه أو أن تزيحه أو أن تسقط حكومته لم تبد قدرة وفاعلية ونجاعة في ذلك".

وتنتظر تونس مرحلة أصعب قد تحتد مع مناقشة موازنة العام القادم بعد حوالي شهرين".