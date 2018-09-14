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رقم الخبر: 232404 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 19:33 الاقسام: عربيات  
الأردن يعرض اعترافات خطيرة لخلية "السلط"

الأردن يعرض اعترافات خطيرة لخلية "السلط"

عرض التلفزيون الأردني الخميس، اعترافات متهمين شكلوا ما يعرف بـ"خلية السلط" يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالإرهاب، أكدوا خلالها تخطيطهم لهجمات في المملكة.

وبث التلفزيون برنامجا خاصا بعنوان "المخابرات العامة تكشف تفاصيل مخطط خلية السلط" تضمن اعترافات أربعة متهمين أوقفوا خلال مداهمة أمنية في السلط (شمال غرب عمان) في 11 أغسطس الماضي قتل إثرها ثلاثة من أعضاء الخلية خلال اشتباكات مع الأمن.

وكشفت المخابرات هوية هؤلاء القتلى وهم أحمد نسور (32 عاما) وقد اعتبر رأس الخلية، وأحمد عودة (29 عاما) وضياء الفواعير (32 عاما)، وجميعهم من الأردن. وقتل أربعة رجال أمن خلال تلك المداهمة غداة تفجير عبوة ناسفة بدورية أمنية في الفحيص (12 كم غرب عمان) أدت إلى مقتل رجلي أمن أيضا.

واعترف المتهمون بمتابعة إصدارات تنظيم داعش الإرهابي وشراء السلاح وتصنيع المتفجرات وطائرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد لمهاجمة مقرات المخابرات والاستخبارات العسكرية ومبان رسمية.

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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