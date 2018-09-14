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رقم الخبر: 232403 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 19:31 الاقسام: عربيات  
أستراليا تدعو البحرين إلى رفع القيود المفروضة على الجماعات السياسيّة

أستراليا تدعو البحرين إلى رفع القيود المفروضة على الجماعات السياسيّة

شددت أستراليا على ضرورة رفع القيود المفروضة على الجماعات السياسيّة في البحرين.

وفي مشاركتها في أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت أستراليا البحرين إلى تمكين الجماعات السياسيّة من الانخراط والمشاركة في حوار سياسيّ شامل.

وأشارت إلى أنّ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكّد الحقّ في حريّة التجمع السلمي وتكوين الجمعيّات. وتأتي دعوات استراليا بعد قرار سلطات البحرين حرمان أعضاء الجمعيّات السياسيّة التي أغلقتها حقوقهم المدنيّة والسياسيّة.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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