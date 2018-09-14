شددت أستراليا على ضرورة رفع القيود المفروضة على الجماعات السياسيّة في البحرين.

وفي مشاركتها في أعمال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت أستراليا البحرين إلى تمكين الجماعات السياسيّة من الانخراط والمشاركة في حوار سياسيّ شامل.

وأشارت إلى أنّ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكّد الحقّ في حريّة التجمع السلمي وتكوين الجمعيّات. وتأتي دعوات استراليا بعد قرار سلطات البحرين حرمان أعضاء الجمعيّات السياسيّة التي أغلقتها حقوقهم المدنيّة والسياسيّة.