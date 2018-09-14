وقال: "مصر لن تنسى ما تقوم به قناة الجزيرة وقنوات الشر في تركيا حيث يتم توفير المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض ضد المصريين وسوف تدفع كل من قطر وتركيا الثمن غاليا، ومصر لا تنسى من أساء إليها".

وأشار إلى أن موقف مصر في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة وإبادتها ثابت لا يتزحزح، وهو ما يجعلها لا تتسامح مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن مصر تواجه الإرهاب على كل الأصعدة وهو ما يظهر بكل وضوح في عملية "سيناء 2018" وفي المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا.