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رقم الخبر: 232402 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 19:30 الاقسام: عربيات  
الدفاع والأمن القومي المصري لقطر وتركيا: ستدفعان الثمن غاليا

الدفاع والأمن القومي المصري لقطر وتركيا: ستدفعان الثمن غاليا

وجه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء عصام أبو المجد، رسالة شديدة اللهجة لقطر وتركيا متهما إياهما بـ"دعم الإرهاب في مصر".

وقال: "مصر لن تنسى ما تقوم به قناة الجزيرة وقنوات الشر في تركيا حيث يتم توفير المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض ضد المصريين وسوف تدفع كل من قطر وتركيا الثمن غاليا، ومصر لا تنسى من أساء إليها".

وأشار إلى أن موقف مصر في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة وإبادتها ثابت لا يتزحزح، وهو ما يجعلها لا تتسامح مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن مصر تواجه الإرهاب على كل الأصعدة وهو ما يظهر بكل وضوح في عملية "سيناء 2018" وفي المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـــ وكالات
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