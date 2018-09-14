قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ التطبيع الزاحف بين دول الخليج الفارسي و(إسرائيل) ينعكس بشراء أنظمة صواريخ دفاعية إسرائيلية بوساطة أميركية.

عملية شراء أنظمة إسرائيلية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إنطلقت منذ عام 2013 بإرادة أميركية لإنشاء تحالف استراتيجيّ لكبح جماح إيران.

الباحث في شؤون إيران ودول الخليج الفارسي في منتدى التفكير الإقليميّ شاؤول يناي أكد أنّ دول الخليج مستعدة للتقدّم من تطبيعٍ زاحف إلى تطبيع علنيّ، وفي هذه الحال سيتمّ الكشف عن الأنظمة الدفاعية بشكل علنيّ في السعودية، بحسب شاؤول.

وكان تقرير لمعهد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للتغيير الدولي كشف في 21 آب/ أغسطس الماضي أن قيمة التبادل التجاري بين (إسرائيل) ودول الخليج الفارسي يتجاوز المليار دولار سنوياً.

وبحسب تحليل قام به المعهد لعام 2016 فإن قيمة المنتجات الإسرائيلية المصدّرة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، تتعدى الصادرات (الإسرائيلية) إلى الدول الحليفة والاقتصادات العملاقة كروسيا واليابان.

وذكر موقع (i24NEWS) الإسرائيلي أنه على الرغم من غياب علاقات رسمية بين (إسرائيل) والدول الخليجية، فقد ظهرت بوادر تطبيع تعكس السعي للتعاون في مجالات في مواجهة ما وصف بالعدو المشترك إيران.

وكان الموقع (الإسرائيلي) كشف قبل شهرين ونصف أن البحرين ماضية في تطبيع علاقاتها مع (إسرائيل)، ناقلاً عن مسؤول في البحرين قوله؛ إنّ الأخيرة ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل).