اعتبر السفير الايراني في طوكيو مرتضى رحماني موحد، اليابان شريكا مهما لايران ورحب بحضورها ومشاركتها الفاعلة في قضايا الشرق الاوسط وأكد بان سياسة ايران الاستراتيجية تتمثل بالتوجه صوب الشرق.

جاء ذلك في تصريح للسفير الايراني في اليابان خلال مؤتمر صحفي عقده تلبية لدعوة من نادي الصحفيين اليابانيين بحضور 70 من المراسلين والصحفيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام اليابانية للرد على أسئلتهم في مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

وأشار رحماني موحد الى مكانة ايران الاقليمية والعالمية قائلاً: ان سياسة ايران الاستراتيجية والأساسية تتمثل بالحفاظ على السلام والاستقرار والعمل لحل وتسوية القضايا بصورة سلمية على أساس الحوار الاقليمي ومكافحة الارهاب والتطرف مهما كان شكله حيث ان ايران تعد من ضحاياه.

وأضاف: إن اليابان تعد شريكا مهما لايران في السياسة الخارجية ونحن نرحب بمشاركتها في قضايا منطقة الشرق الاوسط خاصة في مجال مكافحة الارهاب.

واكد ضرورة الاهتمام بمكافحة التطرف والارهاب ومظاهر كتنظيم داعش وأضاف: إن ايران متواجدة بصورة استشارية في العراق وسوريا بدعوة من حكومتيهما الشرعيتين ولو لم تكن مقاومة ايران في هذه المكافحة لكننا نشهد اليوم تقويض السلام والأمن الاقليميين والعالميين.

* الإتفاق النووي

وبشأن الإتفاق النووي أشار السفير الايراني الى خروج اميركا اللاقانوني من الإتفاق النووي فيما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لغاية الان 12 تقريرا أكدت فيها إلتزام ايران بالإتفاق وأضاف: انه يجب معاقبة اميركا وحماة نقض الإتفاق النووي ومنهم الكيان الصهيوني، وأنوّه الى انه وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يتوجب على جميع الحكومات حفظ الإتفاق النووي وبإمكان اليابان ايضا ان تتخذ الى جانب الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي خطوات أساسية في الحفاظ على الإتفاق النووي والتعهدات المدرجة فيه.

وقال السفير الايراني: اننا نتوقع من الحكومة اليابانية ان تعطي الضمانات اللازمة عبر دعم الشركات اليابانية وتطوير العلاقات لتنمية التعاون الاقتصادي.

واعتبر المحادثات السياسية مع مجموعة (4+1) بانها كانت جيدة الا ان مصالح ايران الاقتصادية لم تتحقق في اطار الإتفاق، وأضاف: انه ان لم تحصل ايران على مصالحها فانها ستتخذ القرار اللازم بالتأكيد، لذا فان الاستمرار في هذا المسار يتوقف على تعاون الدول الأخرى وان خضوعها للمطالب الاميركية يعني موت الإتفاق.

* التوجه نحو الشرق

وأكد السفير الايراني بان سياسة ايران الاستراتيجية متمثلة بالتوجه نحو التعاون مع الشرق وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وفي هذا الاطار هنالك علاقات استراتيجية مع الصين وروسيا وليس هنالك أي عائق من جانب ايران لتطوير العلاقات مع اليابان.

* القضية السورية

وأكد بانه على الدول التي تتواجد في سوريا بهدف تقسيمها ودعم فئات وقوميات معينة ومن دون ترخيص من حكومتها الشرعية، ان تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وأضاف: إن ايران تتواجد استشاريا في سوريا بدعوة من حكومتها الشرعية وفي سياق مكافحة الارهاب وحفظ السيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية.

* حكومة ترامب

وصرح السفير الايراني بان آراء ومواقف الرئيس الاميركي ترامب ومشاكل اميركا الداخلية قد عرّضت الظروف الدولية لمخاطر جادة وهي ليست مختصة بايران ولا يمكن الثقة بالاميركيين وأضاف: للأسف هنالك دول بالمنطقة تقف الى جانب اميركا والكيان الصهيوني للضغط على ايران الا ان ايران ستواصل العمل لصون سيادة اراضي الدول ومواجهة الاطماع التوسعية لاميركا والكيان الصهيوني في المنطقة.

واكد بأنه لا يوجد هناك بلد أو كيان يفخر بارتكاب الاعمال الارهابية، ما عدا الكيان الصهيوني الذي يعلن ويقر علنا بأي جريمة أو عمل ارهابي بصورة مباشرة أو بالنيابة في المنطقة.