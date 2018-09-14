إلتقى كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، حسين جابري انصاري، الخميس بممثل الرئيس الفرنسي الخاص للشؤون السورية، فرانسوا سنمو.

واستعرض الجانبان الايراني والفرنسي خلال هذا اللقاء آخر المستجدات على الساحة السورية فضلا عن الجهود الحالية الهادفة الى حل الأزمة وبأسرع وقت ممكن في هذا البلد.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني التقى خلال زيارته الحالية الى فرنسا، بالسيدة (دلفين او) و(فيليب بونكور) رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانية لدى المجلسين الوطني والشيوخ الفرنسيين، وبحث معهما في سبل تعزيز التعاون الثنائي.