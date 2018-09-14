أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، أنه خرج رسمياً من قائمة العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي إبان عهد رئيس النظام العراقي البائد.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن خطوة بروكسل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبية، أكدت إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك في عهد النظام السابق. وتنص العقوبات الأوروبية على (حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي).

واعتبر البنك المركزي العراقي أن هذا التطور جاء إثر إحرازه تقدماً كبيراً في تحسين أدائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في المجال المصرفي. وأضاف: (بموجب هذه التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل مع البنك المركزي العراقي، وفق التعليمات الجديدة، لكونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الأوروبية).