أكد وزير الطاقة، رضا أردكانيان، إن 25 محطة حرارية لإنتاج الطاقة حالياً قيد الانشاء، حيث تحظى بدعم حكومي وسوف تنضم الى شبكة الكهرباء الوطنية في الموعد المحدد حسب برامجها الزمنية.

وصرح الوزير أردكانيان للمراسلين، على هامش إجتماع مجلس الوزراء، بأن (تقديراتنا تشير الى أن استهلاك الطاقة في صيف العام القادم سيبلغ نحو 61 ألف ميغاواط، بينما القدرة الإنتاجية لدينا تقدر نحو 53 ألف ميغاواط). وأضاف: توجد لدينا برامج ومخطات من أجل توفير 8000 ميغاواط من الطاقة، من بينها إنشاء 25 محطة حرارية لإنتاج الكهرباء والتي هي حالياً قيد الإنشاء، يوجد لكل منها جدول زمني محدد وجميعها تحظى بدعم من الحكومة، وسوف تنضم الى شبكة الكهرباء الوطنية بالموعد المحدد.

وقال أردكانيان: ان الطاقة الإنتاجية للمحطات المذكورة إجمالياً تصل الى 5200 ميغاواط إسمياً، بينما تتمكن من إنتاج 4200 ميغاواط على صعيد الواقع. وأشار الى 11 مخططاً حكومياً من شأنه توفير 3000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، قائلاً: ان هذه المخططات تشمل تغيير ساعات العمل في أوقات الذروة واستبدال 15 مليون مصباح في الدوائر الحكومية، وإدارة إضاءة الشوارع والأماكن العامة وإدخال مولدات ذاتية الدفع الى الدوائر الكهربائية.

وبالإشارة الى محطات الطاقة المتجددة المتواجدة في ايران، قال أردكانيان: ان 45 من الطاقة المنتجة من هذه المحطات تأتي من محطات مزارع الرياح، و35 منها تعود الى محطات الطاقة الشمسية. وأضاف: انه من ضمن برامجنا هو تغيير تعريفة الكهرباء لدى المستخدمين ذات الاستهلاك العالي، بحث ستجبرهم للإنضمام الى من يلتزمون بنمط إستهلاك الطاقة.