إيران تمنع تصدير السلع الضرورية أعلن وزير الداخلية الايراني عن منع تصدير السلع الأساسية والضرورية من كافة منافذ البلاد، موعزاً للمحافظين ومسؤولي الجمارك بتطبيق قرار المنع، جاء ذلك باجتماع الوزير عبدالرضا رحماني فضلي بهيئة مكافحة تهريب المحروقات يوم الخميس.