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|رقم الخبر: 232387
|تاريخ النشر: أيلول 14, 2018
|الوقت: 17:22
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تمنع تصدير السلع الضرورية
أعلن وزير الداخلية الايراني عن منع تصدير السلع الأساسية والضرورية من كافة منافذ البلاد، موعزاً للمحافظين ومسؤولي الجمارك بتطبيق قرار المنع، جاء ذلك باجتماع الوزير عبدالرضا رحماني فضلي بهيئة مكافحة تهريب المحروقات يوم الخميس.
وأكد الوزير رحماني فضلي ضرورة تشديد قوى الأمن الداخلي الرقابة على خروج السلع والمشتقات النفطية من الحدود؛ مضيفاً: ان أمين المناطق التجارية الحرة سيقدم برنامجاً محدداً حول منع مرور هذه السلع عبر تلك المناطق.
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