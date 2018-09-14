وفي تصريح أدلى به للصحفيين مساء الخميس على هامش افتتاح وحدة صناعية في الحي الصناعي في مدينة رشت بمحافظة جيلان (شمال ايران)، أشار شريعتمداري الى طلبات لتأسيس 177 مشروعاً صناعياً في محافظة جيلان منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس) لغاية الآن، وقال: ان هذا الأمر يشير الى أن الرغبة بالاستثمار في مختلف المجالات مازالت قائمة رغم ضغوط نظام الهيمنة الاستكباري ضد البلاد.

وأضاف شريعتمداري: انه ومنذ بداية العام الجاري لغاية الآن تم تدشين أكثر من 70 مشروعاً في هذه المحافظة. وتابع قائلاً: بطبيعة الحال فان بعض الوحدات الصناعية تعاني من بعض المشاكل نظراً للظروف الراهنة في مجالات المواد الخام وتذبذبات العملة الصعبة والقرارات الجديدة التي وضعت، إلا أن العمل جار لمعالجة هذه المشاكل.

وأشار شريعتمداري الى افتتاح الوحدة الصناعية المنتجة للأوراق الخشبية المضغوطة المغطاة بالميلامين والهاي غلاس، وقال: ان هذه الوحدة تعد من الوحدات الصناعية المتطورة التي ربما لا نظير لها في ايران.