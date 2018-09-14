أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، بأن انخفاض تذبذبات العملة الصعبة قد بدأ قبل أيام وستمضي هذه الوتيرة بسرعة أكبر في النصف الثاني من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس)، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد.

وقال أميري، في تصريح له خلال إجتماع المجلس الإداري في محافظة بوشهر (جنوب البلاد): ان البورصة وقيمة الأسهم كمؤشرين مهمين يطويان الآن مسيرة إيجابية ونامية. وأضاف: انه على الحكومة الآن البحث عن حل للسيولة النقدية والاستفادة من الحظر كفرصة، فضلاً عن حظر استيراد بعض السلع من أجل تنشيط الإنتاج الوطني.

وصرح مساعد رئيس الجمهورية إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تسعى لتحقيق مآربها الخبيثة عبر إثارة القلق لدى المواطنين عن طريق بث الدعاية السلبية بشأن السلع الأساسية والأدوية، وقال: انه بهذا الصدد لا ينبغي للبعض التأثر بوسائل الإعلام الأجنبية وإثارة القلق لدى المواطنين.

وأكد أميري ضرورة إبراز القدرة الوطنية التي من ضمن عناصرها الكوادر البشرية والمدراء ذوي الحوافز والقدرات الصاروخية والعسكرية والظروف الجيوسياسية. واعتبر التلاحم والتضامن والتكاتف ضرورة لابد منها في الظروف الراهنة الحساسة، وقال: انه حتى لو توفرت جميع عناصر القدرة الوطنية ولم يكن هنالك تلاحم فلن يتحقق نجاح في هذا المجال.