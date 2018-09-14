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رقم الخبر: 232384 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
رئيس البنك المركزي السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية

رئيس البنك المركزي السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية

أصدر رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين رئيس البنك المركزي السابق ولي الله سيف مستشار له في الشؤون المالية والمصرفية.

وذكر روحاني، في قراره الذي نشر يوم الخميس عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، انه (نظراً لتعهدكم ومؤهلاتكم العلمية وخبراتكم الإدارية، أعينكم بموجب هذا المرسوم مستشاراً لرئيس الجمهورية في الشؤون المالية والمصرفية).

علماً أن سيف شغل سابقاً منصب رئيس البنك المركزي الايراني، قبل أن تنتهي فترة مهامه (لخمسة اعوام) ويعيّن مستشار لرئيس الجمهورية حالياً.

 

 
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