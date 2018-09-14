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رقم الخبر: 232383 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 16:40 الاقسام: دوليات  
إصابة 2 في حادث دهس جنوبي فرنسا

إصابة 2 في حادث دهس جنوبي فرنسا

أصاب سائق شخصين بجروح طفيفة ليلة الخميس في مدينة نيم جنوبي فرنسا، عندما حاول دهس حشد من روّاد إحدى الحانات قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية، حسب وكالة فرانس برس.

 وقالت الوكالة إن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، اندفع بسيارته عند الساعة الواحدة من فجر اليوم، باتجاه نحو خمسين شخصا كانوا أمام حانة "لينستان تي". وكشف المصدر أن سيارة المهاجم، بيضاء اللون وتوقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائي، أقيم في إطار الاستعدادات لحفل شعبي في مصارعة الثيران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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