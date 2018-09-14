  • الجمعة ٣ محرم ١٤٤٠
  • الجمعة , سبتمبر 14, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 232382 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 16:39 الاقسام: دوليات  
مقتل 21 مهاجرا حاولوا الوصول لإسبانيا

مقتل 21 مهاجرا حاولوا الوصول لإسبانيا

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة، أن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول لإسبانيا، إلى شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط ارتفع بهذا إلى 1586 منذ بداية العام. وعثر على جثث تسعة من دول أفريقيا جنوب الصحراء في الرابع من سبتمبر أيلول على شاطئ قرب مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان الجزائرية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5410 sec