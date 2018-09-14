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|رقم الخبر: 232382
|تاريخ النشر: أيلول 14, 2018
|الوقت: 16:39
|الاقسام: دوليات
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مقتل 21 مهاجرا حاولوا الوصول لإسبانيا
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة، أن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول لإسبانيا، إلى شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط ارتفع بهذا إلى 1586 منذ بداية العام. وعثر على جثث تسعة من دول أفريقيا جنوب الصحراء في الرابع من سبتمبر أيلول على شاطئ قرب مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان الجزائرية.
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