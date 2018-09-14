مقتل 21 مهاجرا حاولوا الوصول لإسبانيا ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة، أن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول لإسبانيا، إلى شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر.