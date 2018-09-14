دشنت كوريا الجنوبية أول غواصة هجومية قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية، وذلك في إطار مشروع لإنتاج ثلاث غواصات حديثة ستدخل جميعها الخدمة خلال خمس سنوات.

وغواصة "دوسان اهن شانغ-هو" التي تزن ثلاثة آلاف طن، وكلفتها 700 مليون دولار، هي الأولى بين ثلاث غواصات تعمل بالكهرباء والديزل ستدخل جميعها الخدمة في غضون خمس سنوات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان، تعليقا على هذا النبأ أثناء مراسم التدشين اليوم، إن هذا الحدث يشكل قفزة نوعية إلى الأمام للصناعة الكورية الجنوبية.

وزودت الغواصة الجديدة بستة أنابيب إطلاق عمودية، فيما تملك كوريا الجنوبية أسطولا يتألف من 18 غواصة، تم صنعها بالتعاون مع ألمانيا.

وكانت قد دشّنت الكوريتان يوم الجمعة، مكتبا مشتركا للاتصالات في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، بهدف تعزيز التبادلات والاتصال بين البلدين.

ويأتي افتتاح المكتب قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى بيونغ يانغ الأسبوع القادم يلتقي فيها نظيره الشمالي كيم جونغ أون.

وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشو ميونغ-غيون في حفل الافتتاح، إن تدشين "المكتب يمثل فصلا جديدا من التاريخ وهو رمز جديد للسلام أنشئ بشكل مشترك من قبل الجنوب والشمال".

وسيمثل المكتب قناة للتشاور والاتصال على مدار الساعة لتعزيز العلاقات بين الكوريتين، وتخفيف التوترات العسكرية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ويتكون مبنى الاتصال من مكاتب منفصلة للشمال وأخرى للجنوب إضافة إلى قاعة مؤتمرات مشتركة. وستوظف سيئول حوالي 20 مسؤولا هناك، بينما ستخصص بيونغ يانغ 15-20 موظفا.

ومن المقرر أن يتولى نائب وزير الوحدة الجنوبي تشون هيه-سونغ منصب رئيس مشارك للمكتب مع نائب رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن في الشمال، غير أن الشمال لم يكشف عن قائمة أسماء مسؤولي المكتب بعد.