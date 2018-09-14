ضرب إعصار فلورانس الساحل الشرقي لأمريكا، وأطلقت السلطات تحذيرات من الآثار المحتملة للإعصار رغم تراجع قوته. بينما استجاب أكثر من مليون شخص لنداءات إخلاء المناطق الساحلية، كما أصيب 6 أشخاص في سلسلة انفجارات يشتبه في أنها ناجمة عن تسرب الغاز في ثلاث بلدات قرب بوسطن عاصمة الولاية.

وضربت مقدمات الإعصار ساحل ولاية كارولينا الشمالية الخميس. وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار قد يسبب أمطارا غزيرة وفيضانات رغم تراجع سرعة رياحه من 225 كيلومترا في الساعة إلى 165 كيلومترافي الساعة.

وأوضح مدير المركز كين غراهام قائلا "كلما زاد حجم العاصفة وتباطأت حركتها، تعاظم الخطر والتأثير، وهذا ما نواجهه"، وقد تراجع تصنيف الإعصار من الفئة الرابعة إلى الفئة الثانية.

وقال مدير الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بروك لونغ في مؤتمر صحفي صباح الخميس بالتوقيت المحلي إن الإعصار سيسبب سيولا خطيرة قد "تقتل كثيرا من الناس".

وحذرت مؤسسة "أكيو ويذر" الخاصة المعنية برصد أحوال الطقس من أن الإعصار قد يتسبب في كارثة بيئية وصحية في المناطق التي يضربها. وأوضحت أن هناك 16 محطة نووية في ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا، التي يتوقع أن تكون أكثر الولايات تضررا من الإعصار.

في غضون ذلك استجاب أكثر من مليون شخص لنداء السلطات بإخلاء المناطق الساحلية قبل وصول الإعصار.

من جهة أخرى أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية إصابة ستة أشخاص في سلسلة انفجارات يشتبه في أنها ناجمة عن تسرب الغاز في ثلاث بلدات قرب بوسطن عاصمة الولاية.

واندلعت الانفجارات مساء الخميس وهزت المناطق السكنية الثلاث. وصدرت أوامر للمئات بمغادرة منازلهم.

وأفادت الشرطة على حسابها على تويتر بأن سبعين موقعا مختلفا على الأقل تعرضت لانفجارات واندلعت فيها حرائق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد حوالي 40 كيلومترا من بوسطن.

وعمّ الظلام الشوارع بعد أن اضطرت السلطات لقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق.

وقالت إدارة بلدة آندوفر في بيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم رجل إطفاء أصيبوا في البلدة. وأفادت المتحدثة باسم مستشفى لورانس العام بأن ستة أشخاص يجري علاجهم بالمستشفى.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق أو الانفجارات أو حالات انتشار رائحة غاز.

واستبعدت السلطات وجود أي دلائل تشير إلى شبهة عمل متعمد. وذكرت إذاعة "دبليو.بي.زد نيوز" التي تبث من بوسطن أن الانفجار الأول كان سببه ضغط زائد بأحد خطوط الغاز.

وقالت إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة إنها تنشر فريقا لدعم جهود الاستجابة للطوارئ بالولاية.