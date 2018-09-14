تأهل فيلمان ايرانيان قصيران الى المشاركة في مهرجان «بانيا لوكا» الدولي في البوسنة والهرسك.

والفيلمان المشاركان في المهرجان هما «الموازنة» (بالانس) للمخرج برزان رستمي و«الثعلب» (روباه) للمخرج صادق جوادي نكجه.

وسيقام المهرجان بنسخته الحادية عشرة في الفترة مابين الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من اكتوبر المقبل.

مدة «الثعلب» عشر دقائق وانتج بتقنية البعدين ويروي قصة ثعلب في مقتبل العمر يقع في شباك صياد فيربط الصياد جرس كلبه في عنق الثعلب ويطلقه في الغابة وتبدأ معاناة الثعلب في العيش والبقاء على قيد الحياة لينتهي به الامر الى الاقتناع بالعودة الى الصياد ليكون اليفاً.

قصة الفيلم مقتبسة من كتاب «الخواجة صاحب التاج» «خواجه تاجدار» محمد خان أوّل ملك قاجاري الذي كان مولعاً بصيد الثعالب ومن أجل هذا كان يستفيد من أساليب استثنائية وخاصّة به.

يذكر ان «الموازنة» يحكي قصة جنود يضحون بأنفسهم من اجل الدفاع عن وطنهم و سبق ان شارك في مهرجان «Adrian» الدولي للأفلام بأمريكا ومهرجان «Grecanica» الدولي للأفلام في ايطاليا ومهرجان «Cosmic» الدولي بأمريكا ومهرجان «KINOLIKBEZ-IX» الدولي للأفلام في روسيا ومهرجان لبنان الدولي للأفلام المستقلة ومهرجان « Peekskill» الدولي للأفلام بأمريكا وفي مهرجان «Kew Gardens» الدولي للأفلام بأمريكا.