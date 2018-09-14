انهى فريق برسبوليس سلسلة تعادلاته الاخيرة التي بلغت 3 في الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم بالفوز على نساجي مازندران في اطار المرحلة السادسة من الدوري.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في استاد 'آزادي' الرياضي بطهران بحضور اكثر من 20 الف متفرج من ضمنهم 5 الاف من مشجعي مازندران، تمكن برسبوليس من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الي 12 نقطة في المركز الثاني بعد المتصدر 'بديدة مشهد' البالغ رصيده 15 نقطة فيما تجمد رصيد نساجي عند 5 نقاط في المرتبة الـ 13 في الدوري.

سيطر برسبوليس على اجواء المباراة وشن العديد من الهجمات التي لم تفلح في الشوط الاول الذي انتهى بدون اهداف، فيما اعتمد نساجي على الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني كثف برسبوليس محاولاته الهجومية الى ان نجح في هز شباك نساجي بواسطة مهاجمه علي علي بور براسية جميلة حينما ارتقى لكرة رفعها زميله حسين ماهيني في الدقيقة 50 من المباراة.

وفي الدقيقة 62 طرد حكم المباراة لاعب نساجي علي شجاعي لنيله الانذار الثاني. وفي الدقيقة 70 توغل سيامك نعمتي بنجاح من الجناح الايمن الى داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة التي حاول مدافع نساجي ابعادها الا انه اخطأ وسدد في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 95 قلل نساجي الفارق بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه الجورجي 'جورجي كولسياني' بنجاح، لكنه لم يكن كافيا لتفادي الخسارة حيث انتهت المباراة 2-1 لصالح برسبوليس.

يذكر ان برسبوليس سيواجه الدحيل القطري يوم الاثنين القادم في استاد 'آزادي' في مباراة الاياب في اطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال اسيا بكرة القدم وكان قد خسر مباراة الذهاب 1-0 في الدوحة.