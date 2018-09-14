حصل الفيلم الايراني الارميني المشترك «يفا» للمخرجة آناهيد آباد على جائزة من مهرجان «كينو شوك» الدولي في روسيا.

وانتهت فعاليات المهرجان في الثامن من سبتمبر الجاري وذهبت جائزة أفضل ممثلة لبطلة «يفا» الممثلة نارينة غريغوريان.

«يفا» يتناول قضايا اجتماعية معاصرة، ويسلط الضوء على المشاكل التي تتعرض لها النساء والاطفال من خلال قصة «يفا» البالغة من العمر 34 عاما والتي تتعرض للملاحقة بعد اتهامها بقتل زوجها. ولحماية ابنتها الوحيدة تقرر الهروب من بلدتها متجهة الى مكان آخر لكن من هناك تبدأ معاناتها...

صُورت مشاهد الفيلم في ارمينيا، وشارك في فعاليات مهرجان فجر السينمائي الماضي بدورته الـ35 في طهران.

كان قد حصل الفيلم على جائزتي افضل ممثل وكانت لـ«شانت هوانيسيان» وجائزة افضل فيلم من مهرجان «المشمش الذهبي» الدولي في ارمينيا وجائزة افضل فيلم من مهرجان «الرمان» الدولي بكندا.