فاز الفيلم الايراني القصير «١=٦٠» بلقب أفضل فيلم في القسم الدولي من مهرجان «آجاريا تولسي» في الهند.

الفيلم من اخراج لمؤلف والمخرج الشاب ايمان داوري وتنافس مع مجموعة كبيرة من الافلام القصيرة من مختلف البلدان في الدورة الثالثة من مهرجان Acharya Tulsi Short Film Festival.

وشارك الفيلم قبل هذا في عدد من المهرجانات العالمية كمهرجان «دي لاتويل» في فرنسا ومهرجان موريس في افريقيا ومهرحان دورهام في الولايات المتحدة.

كما ترشح مؤخرا لجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان Figueira FilmArt في اسبانيا.