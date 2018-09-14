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رقم الخبر: 232368 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 15:02 الاقسام: ثقافة وفن  
«١=٦٠» أفضل فيلم في «آجاريا تولسي»

«١=٦٠» أفضل فيلم في «آجاريا تولسي»

فاز الفيلم الايراني القصير «١=٦٠» بلقب أفضل فيلم في القسم الدولي من مهرجان «آجاريا تولسي» في الهند.

الفيلم من اخراج لمؤلف والمخرج الشاب ايمان داوري وتنافس مع مجموعة كبيرة من الافلام القصيرة من مختلف البلدان في الدورة الثالثة من مهرجان  Acharya Tulsi Short Film Festival.

وشارك الفيلم قبل هذا في عدد من المهرجانات العالمية كمهرجان «دي لاتويل» في فرنسا ومهرجان موريس في افريقيا ومهرحان دورهام في الولايات المتحدة.

كما ترشح مؤخرا لجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان Figueira FilmArt في اسبانيا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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