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رقم الخبر: 232367 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 15:01 الاقسام: ثقافة وفن  
فنان ايراني يشارك في تحكيم مهرجان «زيروبلاس»

فنان ايراني يشارك في تحكيم مهرجان «زيروبلاس»

يشارك المخرج الايراني حامد سليمان زادة في لجنة تحكيم من مهرجان «زيروبلاس» الدولي في روسيا.

ويقوم سليمان زادة بتقييم ومراجعة افلام قسم «التعليمية والعلمية والوثائقية» للمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الخامسة في الأول من أكتوبر المقبل وستستمر حتى السابع منه.

وترتكز فعاليات المهرجان على دعم افلام ذات جودة عالية وتحمل نوعا من الابداع  تختص بفئة الاطفال والناشئة.

يذكر ان المخرج سليمان زادة مواليد عام 1987 في مدينة مشهد وهو حاليا طالب في مرحلة الدكتوراه في فرع البحوث الفنية ويعمل في مجال تعليم المسرح والسينما واخرج عدة مسرحيات حتى الآن.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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