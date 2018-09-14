تصدر كتاب «الملحمة الحسينية» للشهيد مرتضى مطهري، قائمة الكتب العاشورائية الاكثر طباعة لحد الان. اذ ان جزءه الاول طبع حتى هذا العام للمرة ال97 والجزء الثاني منه حتى العام الماضي للمرة ال74.

وحسب قائمة الكتب التي نشرتها مؤسسة بيت الكتاب حول كربلاء وعاشوراء، فقد تم منذ بداية العام الايراني الماضي وحتى الان، اصدار 657 عنوان كتاب في هذا الخصوص.

وفيما يخص الكتب الاكثر طباعة، فان المجلدين الاول والثاني لكتاب «الملحمة الحسينية» للشهيد مرتضى مطهري ومن اصدارات دار «صدرا» للنشر، تصدرا قائمة الكتب العاشورائية التي أعيدت طباعتها. كما اعيدت طباعة كتاب «بعد خمسين عاما من البحث حول نهضة الامام الحسين (ع)» لجعفر شهيدي للمرة الـ52 في العام المنصرم. وهذا الكتاب هو من اصدارات مكتب نشر الثقافة الاسلامية. وكتاب «ماذا جرى في كربلاء؛ ترجمة نفس المهموم» للشيخ عباس قمي وترجمة محمد باقر كمرئي، صدر في هذه السنة عن اصدارات مسجد جمكران للمرة الـ34.

وفيما يخص الكتب الاكثر انتشارا في هذا المجال، فقد صدر كتاب «منظومة عاشوراء: شرح دقيق لعاشوراء على اساس أكثر المصادر والمقاتل التاريخية مصداقية» عن دار «اميد مجد» للنشر بـ 30 الف نسخة ليحل بالمركز الاول. فيما جاء كتابا «زيارة عاشوراء مع زيارة امين الله وزيارة آل ياسين، وحديث الكساء وحرز الامام الرضا(ع)» و«زيارة عاشوراء ودعاء التوسل» اصدار «نداء كوثر» للنشر بـ 20 الف نسخة، في المراكز اللاحقة للكتب العاشورائية من حيث عدد النسخ .

وقد نشرت مؤسسة بيت الكتاب تقريرا عن 20 من الكتب العاشورائية الاكثر طباعة و20 من الكتب العاشورائية الاكثر نسخة.