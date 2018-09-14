شهر محرم الحرام في مدينة اردبيل يلازمه مراسم وطقوس وضع الطشت (تشت كذاري) وهو عبارة عن وعاء من النحاس يوضع فوق اماكن مرتفعة في المساجد والحسينات خلال شهر محرم وهو من الطقوس التي لها تاريخ طويل يمتد الى مئات السنين في تلك المدينة .

فاذا مررتم على مساجد وحسينيات اردبيل ستشاهدون اماكن ومنصات مرتفعة عن الارض والتي قد تستعمل خلال السنة كمكان لوضع المصاحف الشريفة وكتب الادعية، لكنها في الحقيقة اماكن مخصصة لوضع الاواني النحاسية والتي يتم وضعها ضمن طقوس خاصة قبل ثلاثة ايام من حلول شهر محرم الحرام .

تقام هذه المراسم في اردبيل منذ القدم في ست مناطق وكان يطلق عليها الاهالي «محلات ششكنه». وتعرف الاماكن الاصغر كالازقة والمساجد باسم «خولا». لذا فان مراسم محرم تقام في المناطق الست والخولا، يتم تخصيص ست اواني (تشت) لهذه المحلات .

ان التاريخ الدقيق لهذه المراسم هو من يوم 27 ذو الحجة الى الاول من محرم، خلال هذه الفترة يتم وضع حوالى 200 اناء في المساجد والحسينات، يتم وضع اول اناء في يوم 27 ذو الحجة وبعد صلاتي المغرب والعشاء في المسجد الجامع وفي باقي الايام الى الاول من محرم يوضع في المساجد والحسينات. المكان الاصلي لهذه المراسم في المدينة هو محلة طوي.

في هذه الفترة تقوم نساء محلة طوي بتنظيف المسجد الجامع وكذلك غسل الاواني وتحضيرها لهذه المراسم .

في يوم مراسم وضع الطشت (تشت كذاري) يقوم ممثل كل محلة بحمل الطشت ويسير من خلال تجمع الاهالي ويذهب الى المكان المخصص لوضع الطشت، بعد وضع اخر اناء يقوم الاهالي بحمل الجرار المملوءة بالماء والدخول الى المسجد لسكبها في الاواني.

يستعمل الماء للشرب ويقوم المعزين بشربه خلال اليوم ويعتقدون ان فيه الشفاء، يتم اخذ المتبقي منه الى البيوت ليشرب المرضى منه. كلما نفد الماء اضيف اليه ولايوجد طقس خاص لاضافة الماء. من برامج هذه الطقوس هو ايقاد الشموع وقراءة سورة الفاتحة .

في الكتب القديمة يتم ذكر مراسم وضع الطشت (تشت كذاري) بجوار اسماء ملوك وسلاطين الصفويين، لذا يمكن التكهن ان هذه الطقوس يرجع تاريخها الى العهد الصفوي، كانت مراسم (تشت كذاري) في عهد القاجار اكثر اهتماما وتقام بشكل اكبر واوسع .