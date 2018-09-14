آلام الرقبة لها أسباب عديدة منها تآكل مفاصل الرقبة، الروماتيزم، التليف العضلي الالتهابي، الانزلاق الغضروفي وغيرها من الأسباب التي قد تنتج عن الإصابة او غيرها، كما قال الدكتور عبد العظيم العوادلي استشارة العلاج الطبيعي وأستاذ الطب الرياضي

وأوضح العوادلي، أن مكان الألم الناتج عن الاصابة أو التعرض لمشكلة بالرقبة يختلف من شخص لآخر ومن حالة إلى آخرى، ففي اول الأمر يكون الألم في منطقة قاعدة الرقبة حول الفقرة السابعة العملية.

وأضاف أن الألم قد يمتد من هذه المنطقة إلى الجانب الأيمن او الأيسر فقط. وأوضح أنه في حالات نوبات الألم الشديدة الحادة نشعر بالألم عابرا الكتفين إلى أعلى الكتف ومنطقة أول الكتف وقد يمتد إلى المنطقة الخارجية أو منطقة مفصل الكوع او أسفل الرسغ أو إلى اليد والأصابع في الحالات الشديدة.

وتابع قائلا أن من أعراض آلام الرقبة أيضا شعور المريض بـ "شكشكة" كأنها إبر أو دبابيس أو تنميل وقد يصل الأمر إلى عدم الإحساس في بعض الأحيان. وأضاف قد يعاني المصابون بالدوار والغثيان والصداع كمضاعفات لمشاكل الرقبة.