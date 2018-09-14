هناك بعض المهام أو الوظائف التي تقتضي العمل لساعات طويلة في وضعية الوقوف، مما قد يشكل ضغطا على العمود الفقري، وتكون السبب في شعوره بالألم.

أوضح الدكتور بهاء مقلد أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، أن ساعات العمل الطويل التي تقتضي الوقوف كثيرا تؤثر بالسلب على العمود الفقري، لذلك يجب التأكد من عدة نقاط هامة، كالوقوف أو الجلوس بطرق معينة ومحددة.

وأضاف أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها إذا كان العمل يقتضي من الشخص الوقوف لفترة طويلة وهي:

- الوقوف بوضع مستقيم مع الحفاظ على الأكتاف مشدودة للخلف لتكون على مستوى عمودي واحد.

- وضع إحدى القدمين على شيء مرتفع مسافة 15-20 سم لتخفيف الجهد عن العمود الفقري.

- التبديل في رفع القدمين بالتناوب بين القدمين.

- شد عضلات البطن قدر المستطاع للداخل.

- تخفيف الحمل على القدمين بالتبادل لإراحة مشط القدم.