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رقم الخبر: 232360 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 14:59 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الكشف عن أقدم "هاشتاغ" في التاريخ

الكشف عن أقدم "هاشتاغ" في التاريخ

كشف علماء يعملون في جنوب أفريقيا عن أقدم وسم في التاريخ شرقي العاصمة كيب تاون ويعتقد أن عمرها 73 ألف عام.

الوسم المكتشف، وهو رسم يشبه وسم المربع، ليس أقدم تصميم غير عفوي، فبعض الحفريات المجردة أقدم بكثير.

غير أن الباحثين يقولون إنه يوضح أن البشر القدامى في جنوب أفريقيا كان بإمكانهم إنتاج تصاميم على أسطح مختلفة بأساليب متنوعة.

عثر على تشكيلة الخطوط المتقاطعة شرقي كيب تاون، ويعتقد أن عمرها ثلاثة وسبعين ألف سنة. وقال الباحثون الذين وصفوا الرسوم يوم الأربعاء في مجلة "نيتشر" إنها أقدم بثلاثين ألف سنة على الأقل من أي رسم آخر معروف.

وقالوا إن الرسم له دلالة ما على الأرجح بالنسبة لمن نقشه وإنه كان جزءا من نظام رمزي كان يفهمه آخرون من نفس المجموعة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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