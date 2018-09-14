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رقم الخبر: 232359 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 14:58 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران وألمانیا تتعاونان في تنفیذ 24 مشروعاً بحثیاً جامعیاً
وكیل وزارة العلوم في الشؤون الدولیة:

ایران وألمانیا تتعاونان في تنفیذ 24 مشروعاً بحثیاً جامعیاً

ستقوم ایران والمانیا بتنفیذ 24 مشروعا بحثیا بدعم من مؤسسة البحوث الألمانیة (DFG) في سیاق التعاون العلمي بین الجانبین.

وتعتبر مؤسسة البحوث الألمانیة (DFG) المؤسسة المركزیة للمعرفة واكبر ممول للنشاطات البحوثیة في المانیا واوروبا.

وقال وكیل وزیر العلوم في الشؤون الدولیة حسین سالار آملي امس الجمعة في ان جامعات طهران و'امیر كبیر' الصناعیة و'اصفهان' الصناعیة الایرانیة وجامعات 'هامبورغ' و'درسدن' و'برلین' الالمانیة تتشارك في مشاریع بحثیة تحت عنوان 'الوقود الاحفوري' و'بلورات النحاس من الطبقات الرقیقة' و'اللغة والادب الفارسي وترجمة كتب الشاعر الایراني شمس تبریزي'.

واشار الی عقد ملتقی بشان 'الهجرة' سیعقد بمشاركة عدد من خبراء الاتحاد الاوروبي ونظرائهم الایرانیین في جامعة اصفهان في شهر تشرین الاول/ اكتوبر المقبل مضیفا ان وفدا المانیا یزور ایران حالیا لدراسة طاقات البلاد وقدراتها بشان مشاریع بحثیة وتعلیمیة وتعزیز التعاون في المستقبل.

واشار الی ابرام مذاكرات تفاهم بین وزارة العلوم الایرانیة ومسؤولین المانیین حول المجالات المهنیة والفنیة وقال ان وفدا المانیا سیزور طهران لدراسة الاطار العام لهذه المذكرة وكیفیة تنفیذها خلال الاسبوع المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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