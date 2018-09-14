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رقم الخبر: 232358 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 14:57 الاقسام: ثقافة وفن  
أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر
الى جانب مشاركة 7 فنانين إيرانيين

أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر

انطلقت بالعاصمة الجزائرية، فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي والمنمنمات بمشاركة 14 دولة أجنبية، من بينها إيران.

وتحضر إيران هذا المهرجان باسمين عالميين في فن الخط والمنمنمات، هما أستاذ فن الخط أمير احمد فلسفي، وأستاذ المنمنمات محمد نباتي الذي كان للمهتمين بفن المنمنمات في الجزائر أن تعرفوا عليه في مهرجان الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للمنمنمات والزخرفة بمحافظة «تلمسان»، في سنة 2012.

وسينشط هذان الأستاذان الكبيران ورشات تدريبية في فن الخط وفن المنمنمات لصالح الفنانين الجزائريين.

كما تحضر إيران في هذا المهرجان بثلاث فنانات في المنمنمات و4 فنانين في مجال الخط العربي.

وسيشارك في هذا المهرجان، إلی جانب الفنانين الإيرانيين السبعة، 79 فنانا من 13 دولة هي الجزائر وتونس والمغرب ومصر واليمن وتركيا وفلسطين وباكستان والأردن وسوريا والهند والبنغلادش والسعودية.

وستعرض خلال هذا المهرجان 131 لوحة في الخط والمنمنمات، كما ستنشط عدة محاضرات وورشات فنية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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