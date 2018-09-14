إذا كان السفر في الفضاء من أحلامك، فقد أصبح الأمر الآن أقرب من أي وقت مضى بعدما أعلنت شركة كبرى متخصصة في رحلات الفضاء، الخميس، توقيع أول عقد من نوعه للطيران حول القمر.

وقالت شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إنها وقعت عقدا مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر على متن مركبة الإطلاق "بي.إف.آر" أو "BFR". وقالت "سبيس إكس" في تغريدة "اكتشف من سيسافر ولماذا.. و(الإعلان) يوم الاثنين 17 سبتمبر".

وأطلقت شركة سبيس إكس بنجاح، قبل شهور، نسخة مطورة من صاروخ (فالكون 9)، المصمم لحمل مركبات مأهولة في المستقبل، من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا.

والصاروخ المنتج حديثا هو النسخة (بلوك-5) من (فالكون 9)، وأدخل عليه نحو مئة تحديث لزيادة القوة والأمان وإمكانية إعادة الاستخدام.

وسبق أن وعد ماسك بأن سفينة الصواريخ التي تبنيها شركته للرحلات إلى المريخ يمكن أن تقوم برحلات قصيرة.

ويحلم الملياردير الأميركي (46 عاما) بإنشاء مستعمرة بشرية على كوكب المريخ، إذ كشف في عام 2017 أنه كان يبني سفينة صواريخ جديدة تحمل الاسم الرمزي"BFR"، ستكون قادرة على الانتقال إلى أي مكان على الأرض في أقل من ساعة.

وقال ماسك إن المركبة الفضائية ستكون قادرة في النهاية على إرسال بعثات إلى القمر أو المريخ. يشار إلى أن أبولو 11 كان أول مكوك هبط على القمر في يوليو 1969، فيما كان رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ أول من وطأت أقدامه سطح القمر.