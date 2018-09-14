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رقم الخبر: 232346 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 14:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تفوز باربع ميداليات في الأولمبياد الدولي لعلوم الكمبيوتر

ايران تفوز باربع ميداليات في الأولمبياد الدولي لعلوم الكمبيوتر

فاز فريق الأولمبياد الإيراني لعلوم الكمبيوتر بأربع ميداليات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية لعلوم الكمبيوتر في ' ايباركي' باليابان.

وأفادت سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في اليابان، ان أكثر من 300 مشارك من 85 دولة شارك في أولمبياد هذا العام باليابان الذي اقيم من 30 اغسطس الى 8 سبتمبر.

وضم فريق الجمهورية الاسلامية الايرانية، اربعة طلاب هم مهدوي ورضائي وشيبري وصابري بمعية 6 مرافقين.

وفي ختام الأولمبياد فاز مهدوي بالميدالية الذهبية ورضائي وصابري بالفضية فيما نال شبيري البرونزية.

وثمن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان رحماني موحد، ابداع الطلاب الايرانيين المشاركين في الأولمبياد.

جدير بالذكر أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية يُعد واحداً من أكثر مسابقات علوم الكمبيوتر شهرة في العالم والتي تنعقد برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات؛ وهو عبارة عن مسابقة دولية سنوية في مجال المعلوماتية للصغار والشباب من سن 6 إلى 20 عاماً، ويجري تنظيمها في إحدى الدول الأعضاء باللجنة الدولية للمعلوماتية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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