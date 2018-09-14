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رقم الخبر: 232345 تاريخ النشر: أيلول 14, 2018 الوقت: 15:00 الاقسام: دوليات  
ميركل تزور الجزائر الأسبوع المقبل

ميركل تزور الجزائر الأسبوع المقبل

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الإثنين المقبل زيارتها الرسمية للجزائر هي الثانية لها منذ العام 2008.
وكانت ميركل ألغت في اللحظة الأخيرة في شباط/فبراير 2017 زيارتها للجزائر بسبب إلتهاب حادّ في الشعب الهوائية أصيب به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وأصيب بوتفليقة (80 عاماً) في العام 2013  بجلطة دماغية وأصبح يتنقل على كرسي متحرك.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إلى أن ميركل ستلتقي خلال زيارتها بالرئيس ورئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيارة ستشكّل فرصة لتقييم العلاقات الإقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتعزّز محاور الشراكة من أجل علاقة ثنائية مكثّفة إقتصادياً.
وبحسب الوكالة، تنشط أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في الجزائر حالياً في مختلف القطاعات.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام 2018 إستوردت الجزائر منتجات ألمانية بقيمة 1,9 مليار دولار،  ما يجعل ألمانيا تحتل المركز الخامس بين الدول المتعاملة تجارياً مع الجزائر، وفق أرقام الجمارك الجزائرية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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