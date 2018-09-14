اتفقت الكوريتان على سحب نقاط حراسة فى المنطقة منزوعة السلاح بشكل تجريبي، والتنقيب المشترك عن رفات الجنود، ونزع السلاح النووى في المنطقة الأمنية المشتركة، وذلك خلال محادثاتهما العسكرية في دورتها الـ 40 التي عقدتاها أمس واليوم، في دار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية الهدنة بانمونجوم.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه مازال هناك تباينا في الآراء بينهما حول تحديد خط الحد الشمالي في البحر الغربي كمنطقة سلام، مشيرة إلى أنهما ناقشا اتفاقيات في القطاع العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم، خلال محادثاتهما التي استمرت لمدة 17 ساعة حتى فجر اليوم.

ونقلت الوكالةعن مصدر حكومي - لم تسمه - القول إن الكوريتين تعتزمان سحب 10 نقاط حراسة لكل منهما بشكل تجريبي، ثم سحب جميع نقاط الحراسة.

ومن المتوقع التوقيع على اتفاقيات عسكرية تشمل تخفيف التوتر العسكرى وتجنب الصدامات العرضية خلال القمة الثالثة بين الكوريتين، التي من المقرر أن تجري في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.