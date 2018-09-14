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رقم الخبر: 232337 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 15:57 الاقسام: محليات  
ايران مستعدة لتطوير التعاون البيئي مع اليابان

ايران مستعدة لتطوير التعاون البيئي مع اليابان

اكد السفير الايراني في طوكيو مرتضى رحماني موحد استعداد ايران لتطوير التعاون مع اليابان في مجال البيئة.

اكد السفير الايراني في طوكيو مرتضى رحماني موحد استعداد ايران لتطوير التعاون مع اليابان في مجال البيئة.
وخلال لقائه وزير البيئة الياباني "ماساهارو ناكاغاوا" اشار السفير رحماني موحد الى تاثير البيئة السليمة في حياة البشرية في مختلف المجتمعات، واكد اهمية التعاون الثنائي والدولي في هذا المجال، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمزيد من تطوير التعاون في هذا القطاع.
من جانبه اشار وزير البيئة الياباني خلال اللقاء الى مذكرة التفاهم البيئي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان قائلا، اننا نتوقع بان يستمر التعاون جيدا في هذا القطاع كما في الاعوام الماضية.
واشار الجانبان الى قرب حلول الذكرى التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان، واعتبرا البيئة مجالا مناسبا لتطوير التعاون.
وكان السفير الايراني مرتضى رحماني موحد قد التقى امبراطور اليابان "آكيهيتو" وسلمه اوراق اعتماده.


 

 
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