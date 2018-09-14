وأفادتوكالة تسنيم الدولية للأنباء ان سيرغي ريابكوف زار طهران يوم الاثنين ليبحث مع المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي القضايا المتعلقة بإلاتفاق النووي، وجاءت زيارته بعد ثلاثة أيام من اجتماع طهران الذي جمع رؤساء ايران وروسيا وتركيا.

وأجرت وكالة تسنيم حواراً مفصلاً مع نائب وزير الخارجية الروسي للوقوف عند أخر التطورات المتعلقة بالإتفاق النووي وسوريا والقضايا الراهنة في العلاقات بين روسيا وامريكا.

وبشأن سياسة الادارة الامريكية لايصال صادرات النفط الايرانية الى مستوى الصفر قال ريابكوف، هذا الامر غير ممكن، مضيفاً، لا أعتقد ان يكون هذا الامر ممكناً، بالاضافة الى ذلك والاهم من كل شيء لا اعتقد ان يكون توقع أمريكا هذا امراً واقعياً، ايضاً عندما باتت امريكا منعزلة على المستوى الدولي بشان هذا الموضوع، ترى الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي أنه يجب الحفاظ على الاتفاق النووي ومن ضمنه تصدير النفط وذلك لأسباب سياسية واقتصادية ومن أجل الاستقرار في سوق الطاقة بالعالم.

وعن تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وموسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي، نمضي بمسار ثنائي مع ايران وبالرغم من تهديات امريكا نشهد تعزيزاً للعلاقات التجارية والتعاون مع ايران، سنقف في المستقبل بشكل أكثر صلابة.

وأضاف، ايران شريك ضروري للعالم في الكثير من المجالات حيث لايمكن لاحد ان يفكر مجرد تفكير في المحاولة لعزلها.

وفيما يتعلق بمدى تفاؤله بالحصول على نتيجة من التفاوض بين ايران وباقي اعضاء الاتفاق النووي بشأن الاستمرار في تنفيذه، قال، لدينا خطة زمنية مكثفة جداً تستمر قرابة شهر ونصف، لكن واثق بقوة اننا سنكون في هذه المدة الزمنية قادرين على التوصل الى نتيجة، لذلك سيُنفذ الاتفاق النووي من قبل جميع الاعضاء المتبقين وسيشمل انتفاع ايران من ابعاد الاتفاق الاقتصادية والمالية.



