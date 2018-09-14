اعلن قائد فيلق "صاحب الزمان (عج)" في محافظة اصفهان العميد غلام رضا سليماني عن بدء مناورات "الاقتدار العاشورائي" للتعبويين في المحافظة .

واوضح العميد سليماني في تصريح له بان المناورات في محافظة اصفهان تجري بمشاركة 60 كتيبة من كتائب "بيت المقدس".

وقال بان المناورات في المدن تجري كلا على حدة فيما تجري في مراكز المحافظات في البلاد بالتزامن معا خلال اسبوع الدفاع المقدس (يبدا في 22 ايلول / سبتمبر).

واضاف العميد سليماني بان المناورات في اصفهان مركز محافظة ستجري خلال اسبوع المقدس بتجمع 30 الفا من التعبويين.

كماانطلقت في ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران اليوم الخميس مناورات "محمد رسول الله (ص)" لفيلق " شهداء اذربيجان الغربية".

وقال قائد فيلق "شهداء اذربيجان الغربية" العميد حبيب شهسواري بان المناورات بدات بالتجمع في ساحة "الامام الخميني (رض)" في مدينة ارومية ومن ثم انطلق المشاركون التعبويون الى المعسكرات التدريبية في مختلف المجالات السياسية والعقيدية ومبادئ التكتيك والتكتيك المضاد والقتالي بصورة نظرية وعملية.

واضاف، ان مناورات "محمد رسول الله (ص)" تقام بشعار الوحدة والصمود والتقدم وتشارك فيها يوم غد الجمعة 17 كتيبة من كتائب "بيت المقدس" في 17 مدينة بالمحافظة.

واوضح العميد شهسواري بان المرحلة الثالثة والاخيرة من المناورات ستقام بعد نحو اسبوعين بتجمع لـ 40 الف تعبوي في اطار كتائب "بيت المقدس" في استاد "تختي" في مدينة ارومية.

واكد بان من اهداف هذه المناورات التي تجري في هذه المرحلة التاريخية الحساسة تعزيز الروح المعنوية للشعب في دعم الثورة والجمهورية الاسلامية وتيئيس العدو من الوصول الى مآربه وتقوية الروح الدفاعية للتعبئة والتلاحم الوطني.

