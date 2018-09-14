قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني ان بلاده عازمة على التعاون مع ايران في مجال الطاقة.

وتمّ في اللقاء الذي جرى بين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اسلام آباد مهدي هنردوست، مع وزير النفط الباكستاني غلام سرور خان، تبادل وجهات النظر بشأن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن أملهما بتطويره في قطاع الطاقة.

وعدد السفير الايراني المزايا الاقتصادية لمشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان 'آي-بي' ودوره في ازدهار الصناعة الباكستانية، مؤكداً أهمية تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، تطرق الوزير غلام سرور خان الى الصدقة القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدعم طهران لاسلام آباد في مختلف المجالات الاقليمية والدولية.

وبلغت صادرات النفط الايراني الى باكستان في الأشهر الأربعة الماضية 380 مليون دولار مسجلة زيادة نحو 70 بالمئة.