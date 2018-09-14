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رقم الخبر: 232327 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 13:23 الاقسام: اقتصاد  
رئيس لجنة الطاقة النيابية: العدو يحاول تضخيم المشاكل الاقتصادية في البلاد

رئيس لجنة الطاقة النيابية: العدو يحاول تضخيم المشاكل الاقتصادية في البلاد

أشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، فريدون حسنوند، الى محاولات العدو للمساس بالنظام والثورة الاسلامية من خلال تضخيم المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وأضاف حسنوند، في تصريح له يوم الأربعاء، ان العدو يسعى وراء إضعاف مكانة ايران بسبب خوفه من التطور والتقدم الشامل الذي حققته ايران.

وأشار الى أن الشعب الايراني جرب المشاكل الاقتصادية مراراً وخرج منها مرفوع الرأس وحقق إنجازات كبيرة في مواجهة العقوبات.

وأكد على ضرورة تعزيز الوحدة والتلاحم بين الشعب والمسؤولين من أجل إفشال مؤامرة العدو ضد النظام الاسلامي.

 
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