كشفت دائرة الأمن والحراسة بوزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل ما تقوم به أياد أجنبية للإخلال بالعقود الاقتصادية المبرمة مع الشركات الايرانية.

وبحسب التقرير الذي نشرته الدائرة في هذا المجال، فان متابعات بعض الصفقات التجارية والاقتصادية تشير الى وجود اياد خفية تتشدق بموضوع العقوبات لتحريض الأطراف الأجنبية على إلغاء العقود التي وقعتها مع الشركات الايرانية وتشجيعها على عقد الصفقات مع شركات آسيوية مماثلة غالباً ما تكون إماراتية أو سعودية.

ويضيف التقرير: ان هذه الجهات أعدت قائمة بأسماء الشركات المتعاملة مع المنتجين الايرانيين وقدمت الرشاوى لمسؤولي الشراء في هذه الشركات لتشجيع أصحابها على إلغاء العقود.

وجاء في التقرير: ان هذه الجهات أجرت اتصالات مع الشركات المستثمرة في ايران لدفعها الى سحب رؤوس أموالها منها.

وأكد التقريرقيام هؤلاء بشراء بعض الشركات الايرانية لتغيير نوعية النشاط من الانتاج الى التجميع والتخطيط لاستخدام قطع غيرمرغوبة في عملية الانتاج من أجل المساس بسمعة البضاعة الايرانية. كما أكد التقرير محاولات تلك الجهات للاخلال بمسار دخول العملة المتحصلة من التصدير الى البلاد عبر تقديم بعض التحفيزات وسرقة الفرص من قطاع صناعة السيارات والبتروكيمياء والصلب والنسيج.

وكان الرئيس روحاني قد قال في اجتماع مجلس الوزراء ان ايران تواجه اليوم حرباً اقتصادية وأشخاصاً لا يقيمون وزناً لأي من القوانين الدولية.