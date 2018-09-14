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رقم الخبر: 232322 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 12:44 الاقسام: دوليات  
قائد الحرس الثوري: القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

قائد الحرس الثوري: القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' ان القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم مرهونة بدماء الشهداء الابرار.
جاء ذلك في تصريح ادلي به اللواء جعفري للصحفيين اليوم الخميس خلال مراسم تشييع الرفات الطاهرة لـ 135 شهيدا من فترة الدفاع المقدس بطهران. 
وقال القاد العام للحرس الثوري ان هؤلاء الشهداء احرار عند ربهم يرزقون؛ مردفا ان دماء الشهداء تشكل ركيزة القوة والاقتدار بالنسبة للشعب الايراني والبلاد.
وتابع : نحمد الله الذي انعم على الشعب والجمهورية الاسلامية الايرانية لتبلغ ذروة القوة والاقتدار اليوم؛ الامر الذي تحقق بفضل دماء الشهداء الاجلاء.
ونوّه اللواء جعفري الى ان سائر البلدان تمكنت اليوم ومن خلال التاسي بتضحيات شهداء الثورة الاسلامية وببركة دمائهم الطاهرة ان تقف بوجه الاستكبار العالمي وقوى الغطرسة بكل قوة وحزم.
وخلص الى القول، ينبغي على العدو ان يتفهم بانه طالما هناك نهج التضحية وحبّ الشهادة فإنه لا يستطيع القيام باي حماقة ويعجز عن المساس بالشعب الايراني الابي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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