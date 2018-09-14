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رقم الخبر: 232319 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 11:56 الاقسام: دوليات  
5 قتلى بينهم زوجة المهاجم بإطلاق نار في كاليفورنيا

5 قتلى بينهم زوجة المهاجم بإطلاق نار في كاليفورنيا

فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا، ما أوقع 5 قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.
وصرح اللفتنانت مارك كينغ من شرطة منطقة كيرن "هناك 6 قتلى هم المشتبه به و5 ضحايا"، مضيفا "يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي".
وتواجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من المنطقة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.
وذكرت الشرطة الأميركية أن مسلحا مجهولا قتل 5 أشخاص بالرصاص في سلسلة هجمات في جنوب كاليفورنيا قبل أن يقتل نفسه.
وقال قائد شرطة مقاطعة كيرن، دوني يانغبلاد، إن الرجل قتل زوجته ورجلا في شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا.
وأضاف أنه قتل بعد ذلك رجلا آخر بالقرب من الشركة وشخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن.
واستولى المسلح بعد ذلك على سيارة قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي.
 
 
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