ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان على اليمن علق الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام على حديث وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس بشأن اليمن، الذي دافع فيه عن التحالف العدواني على اليمن، معتبرا حديث بومبيو هذا بانه دفاع عن وحشية دول العدوان.