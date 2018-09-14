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رقم الخبر: 232318 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 11:01 الاقسام: عربيات  
ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان على اليمن

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان على اليمن

علق الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام على حديث وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس بشأن اليمن، الذي دافع فيه عن التحالف العدواني على اليمن، معتبرا حديث بومبيو هذا بانه دفاع عن وحشية دول العدوان.

واورد موقع 'المسيرة نت' عن عبدالسلام قوله في تغريدة له عبر 'تويتر' أن 'حديث وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس بشأن اليمن مدافعا عن وحشية دول العدوان نقيض لما تضمنه تقرير الخبراء'. وأضاف أن 'تصريح وزير الخارجية الأمريكي يبرهن استمرار واشنطن بخيار التصعيد في انتهاك لقوانين الأمم المتحدة'.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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