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|رقم الخبر: 232317
|تاريخ النشر: أيلول 13, 2018
|الوقت: 11:28
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخمیس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:
ایران
📌الرئیس روحاني: لا یتصور أحد أن تشویهه لصورة الحکومة یجعله الفائز في الانتخابات الرئاسیة القادمة
📌مشاورات لجنة الأمن القومی البرلمانیة مع المرجعیات الدینیة بشأن معاهدة FATF
📌المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: بیان اللجنة الرباعیة للجامعة العربیة یستهدف تضلیل الرأي العام عن دعمهم للارهاب
جمهوري اسلامي
📌رئیس الجمهوریة: بث الأمل في نفوس الناس، أسمی معروف واثارة الاضطراب فيهم أسوأ منکر
📌قوات الامن السعودیة تهاجم بوحشیة تکایا العزاء الحسیني في القطیف
📌جون کری: ترامب أسوأ رئیس جمهوریة في تاریخ امیرکا
📌ریابکوف: تعزیز تعاون روسیا وایران مع اوروبا والصین للحفاظ علی الاتفاق النووي
شرق
📌الخارجیة الایرانیة ترد علی بیان البیت الابیض ضد ایران بشأن أحداث البصرة، وتعلن ان هدفه الهروب الی الامام
آرمان
📌الحکم بالسجن ست سنوات علی "اسفندیار رحیم مشائي" وأربع سنوات علی "علي أکبر جوانفکر"
📌الأصولیون في الحکومة لیسوا الی جانبها و "فائزة هاشمي" تقول ان اکثر المحافظین یحملون توجهات اصولیة
کیهان
📌ضربة قاصمة توجهها الصین وروسیا الی امیرکا بإلغاء الدولار من تبادلهما التجاري
📌مصرع عشرات المرتزقة السعودیین في عملیات فریدة لانصار الله في الحدیدة
آفتاب یزد
📌خرازي: ننتظر قیام أوروبا بخطوات عملیة بشأن الاتفاق النووي
📌ولید المعلم: لایران وروسیا الاولویة في موضوع اعادة اعمار سوریا
خراسان