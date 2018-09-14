فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخمیس:

ایران

📌الرئیس روحاني: لا یتصور أحد أن تشویهه لصورة الحکومة یجعله الفائز في الانتخابات الرئاسیة القادمة

📌مشاورات لجنة الأمن القومی البرلمانیة مع المرجعیات الدینیة بشأن معاهدة FATF

📌المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: بیان اللجنة الرباعیة للجامعة العربیة یستهدف تضلیل الرأي العام عن دعمهم للارهاب

جمهوري اسلامي

📌رئیس الجمهوریة: بث الأمل في نفوس الناس، أسمی معروف واثارة الاضطراب فيهم أسوأ منکر

📌قوات الامن السعودیة تهاجم بوحشیة تکایا العزاء الحسیني في القطیف

📌جون کری: ترامب أسوأ رئیس جمهوریة في تاریخ امیرکا

📌ریابکوف: تعزیز تعاون روسیا وایران مع اوروبا والصین للحفاظ علی الاتفاق النووي

شرق

📌الخارجیة الایرانیة ترد علی بیان البیت الابیض ضد ایران بشأن أحداث البصرة، وتعلن ان هدفه الهروب الی الامام

آرمان

📌الحکم بالسجن ست سنوات علی "اسفندیار رحیم مشائي" وأربع سنوات علی "علي أکبر جوانفکر"

📌الأصولیون في الحکومة لیسوا الی جانبها و "فائزة هاشمي" تقول ان اکثر المحافظین یحملون توجهات اصولیة

کیهان

📌ضربة قاصمة توجهها الصین وروسیا الی امیرکا بإلغاء الدولار من تبادلهما التجاري

📌مصرع عشرات المرتزقة السعودیین في عملیات فریدة لانصار الله في الحدیدة

آفتاب یزد

📌خرازي: ننتظر قیام أوروبا بخطوات عملیة بشأن الاتفاق النووي

📌ولید المعلم: لایران وروسیا الاولویة في موضوع اعادة اعمار سوریا

خراسان