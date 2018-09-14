كل المؤشرات والقرائن والاخبار المتاحة لدى العارفين ببواطن الامور تفيد بان لا احد يجرؤ من معسكر العدو ان يطلق شرارة الحرب لا على ايران ولا على اي طرف من اطراف محور المقاومة بتاتاً ، بل انهم جميعاً يرتعبون حتى من التفكير بما قد ينتج عن مثل هذه الخطوة الحمقاء لو وقعت على سبيل الخطأ...!

فلماذا الكذب والتدجيل واثارة الضجيج حول اجتماعات دولية او اقليمية في احدى دول الرجعية العربية في هذه اللحظة التاريخية بالذات..!؟

نقول لمن لا يعرف و لاولئك المجتمعين في الكويت، والذين يطلقون على أنفسهم تسمية "رؤساء أركان جيوش عربية " انكم لستم كذلك على الإطلاق ، بل انكم قادة مجاميع عسكرية مهزومة تلتقي بناء على امر عمليات من قائد القياده المركزيه الاميركيه ، الجنرال جوزيف دانفورد ، الذي لم يكلف نفسه حضور الاجتماع شخصيا وذلك لان اجتماعكم لا قيمة له ، على عكس ما تنشره وسائل الاعلام الخليجيه الرجعية والعميلة والتي تردد خبرا انكم اجتمعتم لبحث "امر إقليمي" ...!

وحقيقة الامر انه قد تم استدعائكم لمقابلة ضباط من القيادة المركزية الامريكيه ، وأنتم لا تعلمون شيئا عن سبب الاستدعاء ، فهرولتم سريعا الى الكويت حيث تم إبلاغكم بان عليكم تقديم العون ، بكل اشكاله ، للجيش الاسرائيلي اذا ما طلب منكم ذلك...!

ودائما ستأتيكم الأوامر من القيادة المركزية الاميركيه في الدوحة...!

وهل تعلمون ما هو سبب جلبكم الى الكويت على وجه السرعة!؟

ان السبب في ذلك ليست ادلب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولا العمليه العسكريه المقرر تنفيذها ، من قبل قوات حلف المقاومه هناك بدعم جوي روسي ، في تلك المحافظه السوريه ، لأنكم اصغر من ان يكون لكم دورا بحجم مواجهة قوات حلف المقاومه سواء في ادلب او في غيرها...!

ان سبب جلبكم الى الكويت هو الرعب الذي يعيشه زميلكم ، ومن تتهافتون على اجراء مناورات وتدريبات مشتركه مع جيشه ، انه الرعب الذي يسيطر على رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ، ايزينكوت ومستوطنيه ...!

علما انكم بالتأكيد لستم على علم بذلك لأنكم تعيشون غيبوبة المال والأعمال وليس جهوزية الدفاع عن بلدانكم وكرامة مواطنيها واعراض نسائها ....!

وهل تريدون معرفة حجم الرعب الذي يعتري الكيان الاسرائيلي الذي تعتقدون انه يمكن ان يشكل مظلة حماية لكم ، طبعا من أعداء وهميين ، لا وجود لهم الا في عقول العملاء والخونه العاجزين عن اتخاذ موقف رجولي واحد .!؟

ان سبب جلبكم الى الكويت هو ان جيش زميلكم ايزينكوت يتدرب حالياً على صد هجوم قوات حلف المقاومه ليس فقط في الجليل الفلسطيني وانما في الضفة الغربية ايضا ...!

هل تعرفون كم هي المسافه الفاصلة بين مدينة جنين شمال الضفه وبين بلدة الكويه على الحدود السوريه الفلسطينيه الاردنيه في ريف درعا الغربي!؟

طبعا لا تعرفون ذلك .

انها يا اعجاز النخل الخاوية لا تزيد عن ٥٢ كيلو مترا . اَي " مقرط العصا " كما يقال في فلسطين او شمرة عصا كما يقال في بلادكم ...!

ان جيش الاحتلال ، وحسب تصريحات كبار ضباطه ومعهم كبار المحللين العسكريين الاسرائيليين ، يخشون من مفاجئة قوات حلف المقاومه لهم وتنفيذ عملية خاطفة ، يتم خلالها تحييد سلاح الجو الاسرائيلي بالكامل باستخدام الوسائط المناسبه ، يسيطرون من خلالها على مساحات واسعه من الشمال والشمال الشرقي الفلسطيني ، لربطه بكل من سورية ولبنان ، وما لذلك من تبعات استراتيجيه ، على وجود الكيان الاسرائيلي نفسه وليس على جيشه فقط .

هل فهمتم لماذا تم جلبكم !؟

لان مظلتكم ، الجيش الاسرائيلي ، عاجز عن حماية كيانه ، مما اضطره للطلب من آمر القاعده العسكريه الاستعماريه في فلسطين الجالس في البيت الأبيض ، اَي "اسرائيل " ان يصدر لكم امر وجوب تقديم العون له عند الضروره واتخاذ الاجراءات الضروريه لذلك في بلدانكم .

اذن فهي ليست ادلب ، عروس شمال غرب سوريا ، التي تنتظر لحظة اعلان فرحتها بالنصر القريب جدا وتحررها من عبودية أسر المحتلين واذنابهم هناك وفِي الإقليم .

ان ادلب عصية عليكم وعلى كل اذناب وخدم الامريكيين ، بمن فيهم العثماني الجديد الذي ، يواصل الاحتيال و اللعب على الحبال .

فليست مسرحيته الكاذبه التي أعلن عنها اليوم ، حول اعتقال اجهزة استخاباراته لشخص في اللاذقيه ، متهم بتنفيذ تفجيرات الريحاني التي ذهب ضحيتها ٥٣ بريئا ومئات الجرحى الآخرين ، سوى استكمالا لأعماله القذره في خدمة اسياده الامريكيين والصهاينه .

فبعد ان افشلت الحكومتان الروسيه والسورية مسرحية الكيماوي في ادلب ، بكشف كافة خطوات تحضيرها وبالتفصيل ، عمد هذا المضلل الكاذب ، اردوغان ، الى رفد اسياده بحجة جديده لاستخدامها ضد سورية ، في محاولة لتعطيل او تاخير تحرير ادلب .

اذ ان الأوساط الأردوغانية التركيه تقوم بنشر معلومات كاذبه ومضلله ، مفادها ان هذا الشخص " المعتقل " والذين يقولون ان اسمه يوسف نازك ، قد نفذ هذه العملية الاجراميه بتعليمات من المخابرات السوريه ...!

ان تحرير ادلب وأريافهما ، كما ارياف حلب الغربيه والجنوبية الغربيه ، قادم لا محاله رغم أنوفكم جميعا ، من امريكيين وصهاينة وعثمانيين وأذناب محليين من عملاء الاستعمار الرجعيين .

كما ان ذلك سيكون المقدمه لاستكمال هزيمة قوات الاحتلال الاميركي والتركي لشمال شرق سورية ولشمالها .

لا مكان لاي احتلال لا لارض سورية ، أيا كانت تلك الارض ، ولا لارض فلسطين التاريخية ، التي هي حجر الرحى والتي ستدور فيها ام المعارك التي ستقضي على الوجود الامريكي الصهيوني في فلسطين والعالم اجمع مرة والى الأبد مفسحة المجال لنشوء نظام عالمي جديد يرتكز الى القانون الدولي والتعاون البناء بين شعوب العالم .

يد الله فوق ايديكم وايدي ايزنكوت واسياده الامريكيين. بعدنا طيبين قولوا الله.