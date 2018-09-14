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رقم الخبر: 232314 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 10:23 الاقسام: اقتصاد  
صادرات ايران عبر حدود كرمانشاه بلغ اكثر من مليار دولار

صادرات ايران عبر حدود كرمانشاه بلغ اكثر من مليار دولار

اعلن مدير عام شؤون الجمارك في محافظة كرمانشاه غرب ايران بان صادرات البلاد عبر حدود المحافظة المتاخمة للعراق بلغت اكثر من مليار و 167 مليون دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) بزيادة قدرها 52 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال خليل حيدري امس الاربعاء خلال اجتماع الناشطين الاقتصاديين في محافظة كرمانشاه، انه تم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري تصدير اكثر من مليونين و 316 الف طن عبر الجمارك والاسواق الحدودية لمحافظة كرمانشاه الى خارج البلاد.

واضاف: ان هذا الحجم من الصادرات يشير الى زيادة قدرها اكثر من 38 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال حيدري: ان صادرات جمارك كرمانشاه بلغت مليونا و 332 الف طن بقيمة نحو 542 مليون دولار فيما بلغت صادرات سائر جمارك البلاد عبر حدود كرمانشاه 984 الف طن بقيمة نحو 625 مليون دولار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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