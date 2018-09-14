وقال قاسمي في بيان بمناسبة اليوم الوطني للسينما: ان السينما من بين كل الفنون، ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة البشرية، معتبرا ان ذلك يشير بوضوح الى المكانة العالية للسينما في الحياة الحديثة للبشرية.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان السينما الايرانية احتلت مكانة رفيعة في السينما العالمية، واصفا السينما الايرانية بأن لها خصائص فريدة فهي نبيلة وملتزمة ونزيهة ومنبثقة من القيم الانسانية والالهية السامية، وتأثيرها كبير ورسالتها مفهومة من قبل الجميع.

ولفت قاسمي الى ان السينما الايرانية تعتبر الساعد القوي للجهاز الدبلوماسي للبلاد وأداة مهمة في تحقيق الدبلوماسية العامة، بحيث يمكنها نقل رؤى ومعتقدات وتطلعات ايران والايرانيين بأفضل شكل ممكن للرأي العام العالمي، وفتح باب الحوار بين الشعب الايراني والشعوب الاخرى اكثر من أي وقت مضى.