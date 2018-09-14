حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة فوزا ساحقا امام بورتوريكو بثلاثة اشواط مقابل لاشي في مباراة كاس العالم لكرة الطائرة التي اقيمت في مدينة فارنا البلغارية.

واستطاع المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة حسم المباراة بثلاثة اشواط نظيفة (25-19، 25-14 و25-18). وهذه المباراة جرت في اطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بلغاريا وكوبا وبولندا (حاملة اللقب) وفنلندا.

وتلتقي ايران اليوم الخميس بلغاريا على ان تواجه كوبا يوم السبت وبولندا يوم الاثنين، وفنلندا يوم الثلاثاء المقبل.وقد احتلت ايران المركز السادس في البطولة التي اقيمت عام 2014.