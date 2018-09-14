اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ان المقاومة أصبحت في زمن الانتصارات بعدما هَدَمت اركان المشروع التكفيري في المنطقة وجعلت الجبهة الاسرائيلية الداخلية مهدَّدةً في كل لحظة.

وفي كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ قاسم: إنَّ التحرير الثاني في مواجهة التكفيريين يتكامل مع التحرير الأول ضد إسرائيل، وقد أثبت التحرير الثاني أننا في زمن المقاومة المنصورة على مشاريع الأسرلة والتبعية.

واضاف: هذه المقاومة حرَّرت لبنان وحمت استقراره، وستكون دائما في موقع بناء الدولة ومكافحة الفساد والاهتمام بقضايا الناس.

ودعا نائب الامين العام لحزب الله وفقا لما اوردته المنار، الى اعتماد النسبية في تأليف الحكومة انسجاماً مع النسبية التي اعتُمدت في تشكيل مجلس النواب وقال: إن معالم الحل واضحة وهي نسبية التمثيل الحكومي بما يتناسب مع نسبية التمثيل النيابي لينطلق البلد ونحل المشكلة.