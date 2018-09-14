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رقم الخبر: 232306 تاريخ النشر: أيلول 13, 2018 الوقت: 09:27 الاقسام: محليات  
عهد التميمي: من الممكن ان أسجن مرة اخرى لو زرت إيران.. ولكن هذا لا يخيفني

عهد التميمي: من الممكن ان أسجن مرة اخرى لو زرت إيران.. ولكن هذا لا يخيفني

قالت عهد التميمي، الأسيرة الفلسطينية المحررة من السجون الإسرائيلية في لقاء خاص مع قناة "روسيا اليوم" المباشر: إن السلطات الإسرائيلية منعتها وعائلتها من السفر خارج فلسطين لأنهم لا يريدونها أن توصل صوتها للناس وتخبر الأشخاص خارج حدود فلسطين عن حجم معاناة الشعب الفلسطيني وظلم إسرائيل.

وكانت حكومة تل أبيب منعت عهد التميمي، ووالديها من السفر، عبر الأردن إلى دولة أوروبية للمشاركة في نشاط يلقي الضوء على المقاومة الفلسطينية الشعبية وتجربة الاعتقالوحول ظهورها في فيديو تشكر فيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله على مساندته لها، ردت عهد أنها تحترم كل شخص يدافع عن وطنه ويقف ضد "إسرائيل".

وفيما يخص الأنباء التي تحدثت عن إمكانية زيارتها لإيران قالت: "أنا أعرف جيدا ماهي النتائج في حال زرت إيران، من الممكن أن أعود إلى السجن، لكن دائما السجن لا يخيفنا ولا يرهبنا، طبعا السجن شيء صعب ولكن لن نبقيه عائقا أمامنا".

وكانت عهد التميمي قد اعتقلت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 19 كانون الاول / ديسمبر العام الماضي، بتهمة مهاجمة جنود إسرائيليين وإعاقة عملهم، وفي 29 تموز / يوليو الماضي، أفرجت السلطات الإسرائيلية عنها، بعد أن أمضيت 8 أشهر في السجون الإسرائيلية، وأثار اعتقالها ومحاكمتها جدلا واسعا على المستوى العالمي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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